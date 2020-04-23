Число грабежей в Москве за время самоизоляции упало на 66%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число грабежей в Москве за время ограничений из-за пандемии коронавируса сократилось на две трети, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В МВД уточнили, что с 1 по 22 апреля число грабежей снизилось на 66,4%, разбойных нападений – на 78,3%.

Кроме того, на 57% уменьшилось количество ДТП и на 59,1% снизилось число пострадавших в авариях.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 47,6%, краж – на 29,3%, в том числе квартирных – на 62%.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.