ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне МКАД, передает ТАСС.
Известно, что инцидент произошел на 41-м километре автодороги. В результате происшествия три человека пострадали.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время на место инцидента прибыли машины скорой помощи и представители ГИБДД.
Ранее на МКАД произошло ДТП в районе Тропаревского лесопарка. В результате столкновения погиб один человек. Авария произошла в результате столкновения двух автомобилей.