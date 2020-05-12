ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне МКАД, передает ТАСС.

Известно, что инцидент произошел на 41-м километре автодороги. В результате происшествия три человека пострадали.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время на место инцидента прибыли машины скорой помощи и представители ГИБДД.

Ранее на МКАД произошло ДТП в районе Тропаревского лесопарка. В результате столкновения погиб один человек. Авария произошла в результате столкновения двух автомобилей.