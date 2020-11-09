В Хакасии объяснили отказ в госпитализации пожилой женщины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вопрос с госпитализацией 90-летней жительницы Абакана, которую отказывались помещать в стационар, решится 10 ноября, после того как будет готов анализ на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Хакасии.
Отмечается, что сейчас пожилая женщина находится дома и на случай, если коронавирус подтвердится, для нее зарезервировано место в больнице.
"У нее взяли анализ, который будет готов завтра. Вот если он будет положительный, то женщину сразу же госпитализируют, место зарезервировано. Если он отрицательный, то лечить ее будут на дому. У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле", – сказала и. о. руководителя управления информационной политики главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская.
Ранее в СМИ появились сообщения, что накануне бригада скорой помощи доставила 90-летнюю пациентку в больницу, однако женщине отказали. В связи с этим у фельдшера случился нервный срыв, и она с криком начала требовать госпитализировать женщину в больницу.
За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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