Депздрав готов провести проверку после публикации о заражении COVID-19 в больнице Москвы

Департамент здравоохранения может провести проверку после публикации о заражении коронавирусной инфекцией в больнице № 68 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого, отмечают в Депздраве, необходима информация о пациентах, а также дата их поступления в медучреждение.

Подчеркивается, что медицинские учреждения столицы функционируют в режиме повышенной готовности, у сотрудников есть средства индивидуальной защиты, доктора носят их в обязательном порядке. Передать вещи и продукты в стационар можно только бесконтактным способом через холл.

"Что касается информации о работе справочных служб, сотрудники в строгом порядке дают только общую информацию о состоянии здоровья пациентов", – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что новый Центр трансфузиологии (переливания крови) откроется в Морозовской детской городской клинической больнице в 2021 году.