Новый Центр трансфузиологии откроется в Морозовской больнице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый Центр трансфузиологии (переливания крови) откроется в Морозовской детской городской клинической больнице в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Новый Центр трансфузиологии (переливания крови), откроется в следующем году. Он позволит увеличить объем заготовки крови и ее компонентов более чем в два раза – до 12 тысяч литров в год", – сказано в сообщении.
Благодаря центру станет возможна заготовка малых доз компонентов крови, а также индивидуального подбора в сложных случаях. При необходимости можно будет организовать специализированную выездную трансфузиологическую бригаду в любую детскую медорганизацию, отметили в ведомстве.
Специалистам станут доступны прогрессивные методы лечения гематологических больных, включая клеточные технологии и трансплантацию стволовых клеток.
Кроме того, два корпуса больницы – для размещения Центра переливания крови и паллиативного отделения – отремонтируют за счет благотворителей, еще один – за счет городского бюджета.
Главврач Морозовской больницы Валерий Горев отметил, что в рамках заготовки препаратов крови планируется развить клеточные технологии, которые позволят обучать клетки борьбе с раковыми опухолями.
В пятницу, 20 ноября, Морозовскую больницу посетил Сергей Собянин. Он поздравил с Днем педиатра детских врачей. Мэр отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи.
Благодаря уникальным операциям, которые проводят здешние специалисты, значительно возрос уровень всей детской помощи в Москве, подчеркнул Собянин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: