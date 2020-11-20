Новый Центр трансфузиологии откроется в Морозовской больнице в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый Центр трансфузиологии (переливания крови) откроется в Морозовской детской городской клинической больнице в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Новый Центр трансфузиологии (переливания крови), откроется в следующем году. Он позволит увеличить объем заготовки крови и ее компонентов более чем в два раза – до 12 тысяч литров в год", – сказано в сообщении.

Благодаря центру станет возможна заготовка малых доз компонентов крови, а также индивидуального подбора в сложных случаях. При необходимости можно будет организовать специализированную выездную трансфузиологическую бригаду в любую детскую медорганизацию, отметили в ведомстве.

Специалистам станут доступны прогрессивные методы лечения гематологических больных, включая клеточные технологии и трансплантацию стволовых клеток.

Кроме того, два корпуса больницы – для размещения Центра переливания крови и паллиативного отделения – отремонтируют за счет благотворителей, еще один – за счет городского бюджета.

Главврач Морозовской больницы Валерий Горев отметил, что в рамках заготовки препаратов крови планируется развить клеточные технологии, которые позволят обучать клетки борьбе с раковыми опухолями.

В пятницу, 20 ноября, Морозовскую больницу посетил Сергей Собянин. Он поздравил с Днем педиатра детских врачей. Мэр отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи.

Благодаря уникальным операциям, которые проводят здешние специалисты, значительно возрос уровень всей детской помощи в Москве, подчеркнул Собянин.