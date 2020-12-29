Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рост смертности от коронавируса в Москве в ноябре 2020 года составил 0,2%, сообщили на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в ноябре 2020 года в Москве зарегистрировали 14 456 смертей от COVID-19. Превышение смертности по сравнению со средними показателями ноября за последние три года составило 2 696 случаев.

"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь. От ковида как основной причины смерти в ноябре умерли 3 418 человек", – заявили в Депздраве.

Отмечается, что в статистику также включены случаи, когда при отрицательном тесте коронавирус был выявлен по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков. Численность смертельных случаев от COVID-19 в ноябре превысила октябрьские показатели на 43%.

"Несмотря на существенный рост заболеваемости, доля умерших увеличилась незначительно – с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре. То есть всего на 0,2%", – говорится в сообщении.

В Депздраве сообщили, что у 1 124 скончавшихся пациентов обнаружен коронавирус, хотя умерли они по другим причинам. Кроме того, у 188 человек COVID-19 существенно повлиял на развитие основного заболевания.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,23%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 3,83%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с предыдущим месяцем летальность от COVID-19 как основной или сопутствующей причины сократилась на 11%", – отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что Россия не могла скрывать данные по смертности от коронавируса "ни на одну единичку". Она отметила, что с начала пандемии РФ размещала все данные и по общей смертности, и по смертности от вируса.