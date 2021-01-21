Двенадцатый центр инсультной сети заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
В столице открыли 12-й центр центр инсультной сети. Речь идет о городской клинической больнице (ГКБ) имени Ерамишанцева, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Инсультная сеть создана на базе региональных сосудистых центров в крупных клиниках. Она объединяет больницы с высокотехнологичным оборудованием для помощи пациентам с подозрением на инсульт и специалистами, способными быстро провести сложную операцию.
Отмечается, что в результате расширения инсультной сети для жителей столицы повысится доступность экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте.
"При сосудистой катастрофе оперативность играет ключевую роль. Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф, – цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы, и в кратчайшие сроки доставить туда пациента", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с момента приезда скорой до операции проходит не больше часа. С помощью ангиографа врачи проводят ультразвуковое исследование сосудов, определяют размеры и расположение тромба, оценивают уровень кровяного давления в поврежденной артерии.
Все эти данные помогают медикам определить лучший способ извлечения тромба и быстро начать лечение. В ГКБ имени Ерамишанцева пациентам окажут экстренную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения. В клинике установлено два ангиографа.
Хотя второй аппарат появился недавно, с его помощью уже провели более 10 успешных операций по удалению тромбов из крупных артерий головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом.
Сергей Собянин ранее заявил, что пандемия не является помехой при реализации мегапроектов в сфере здравоохранения. Все запланированные меры развития здравоохранения будут выполнены в срок, отметил мэр.
Он подчеркнул, что в городе действует сеть сосудистых центров для экстренной помощи больным с инфарктом миокарда и инсультом, также увеличено количество высокотехнологичных операций, внедрен новый стандарт онкологической помощи, запущена программа модернизации поликлиник.
Данные проекты поспособствовали тому, что за последние 9 лет в столице выросла продолжительность жизни и снизилась смертность.
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