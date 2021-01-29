Московская скорая помощь получила новые системы сердечно‑легочной реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации появились на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Данные приборы специалисты используют при остановке сердца у пациентов.
Как рассказал главный врач данной Станции скорой Николай Плавунов, одним из приоритетных направлений сегодня является развитие реанимационной службы московской скорой помощи.
"Система оказания внегоспитальной реанимационной помощи в городе вышла на одно из лидирующих мест в мире. В том числе и вследствие разработки и внедрения новых тактических схем оказания экстренной медицинской помощи. Больные с остановкой сердца – это наши самые тяжелые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают все возможное и невозможное", – отметил врач.
Новое оборудование позволит проводить сердечно-легочную реанимацию, не останавливая автомобиль, как это было раньше. Такое нововведение затронет 60 бригад скорой помощи.
В Москве более 150 бригад скорой помощи работает в системе оказания помощи больным с остановкой сердца. Все медики, работающие с такими пациентами обладают высокой квалификацией.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы расширит использование современных технологий для диагностики ряда заболеваний. Речь идет о технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
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