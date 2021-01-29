Московская скорая помощь получила новые системы сердечно‑легочной реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации появились на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Данные приборы специалисты используют при остановке сердца у пациентов.

Как рассказал главный врач данной Станции скорой Николай Плавунов, одним из приоритетных направлений сегодня является развитие реанимационной службы московской скорой помощи.

"Система оказания внегоспитальной реанимационной помощи в городе вышла на одно из лидирующих мест в мире. В том числе и вследствие разработки и внедрения новых тактических схем оказания экстренной медицинской помощи. Больные с остановкой сердца – это наши самые тяжелые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают все возможное и невозможное", – отметил врач.

Новое оборудование позволит проводить сердечно-легочную реанимацию, не останавливая автомобиль, как это было раньше. Такое нововведение затронет 60 бригад скорой помощи.

В Москве более 150 бригад скорой помощи работает в системе оказания помощи больным с остановкой сердца. Все медики, работающие с такими пациентами обладают высокой квалификацией.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы расширит использование современных технологий для диагностики ряда заболеваний. Речь идет о технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

