Эксперты рассказали о ценах на квартиры на фоне мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цены на аренду квартир в Москве упали примерно на 5%, а спрос – на 10% по сравнению с началом сентября, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сейчас в Москве число желающих снять жилье на 10% меньше, чем в начале сентября, и на 15% ниже, чем в конце сентября 2021 года. Стоимость аренды уменьшилась примерно на 5%. И в ближайшие месяцы на рынке аренды мы ждем рецессию", – рассказал совладелец "Группы "Родина" Владимир Щекин.

По его словам, для арендодателей ситуация в столице была не лучшей и до объявления частичной мобилизации. Так, спрос стабильно снижался с февраля, в то время как предложение увеличивалось. Он уточнил, что количество предложений по аренде в сентябре превышало февральские показатели на 80%.

Щекин отметил увеличение дистанционных рабочих мест и ухудшение ситуации с занятостью из-за ухода иностранных компаний. Он не исключил переформатирования программы военной ипотеки для привлечения людей в армию.

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев, говоря о продаже и покупке недвижимости, сообщил о множестве необдуманных действий на рынке. Он уточнил, что некоторые приняли решение снять квартиру с продажи, другие предпочли обратиться к "срочному выкупу", когда надо продать квартиру как можно быстрее. По данным Вихлянцева, за несколько дней после объявления о частичной мобилизации число предложений в данной категории выросло втрое.

Он добавил, что банки стали чаще отказывать в предоставлении кредитов мужчинам призывного возраста, а также повышать кредитные ставки из-за возросших рисков.

"Появилось и необычно много желающих дать скидку в 5–15% для скорейшей продажи недвижимости. Это граждане, которые собрались эмигрировать. Большая часть квартир с дисконтом имеет хорошую ликвидность. Но полагаю, что через несколько недель количество таких предложений сойдет на нет", – рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

По мнению экспертов, больше всего желающих сменить место жительства наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

"Больше панические настроения заметны в продажах жилья. В южных регионах и Сочи есть случаи, когда те, кому понадобилось срочно покинуть родину, пытаются сбыть квартиры с дисконтом в 30–40%", – сообщил эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Костренков.

При этом аналитики также ожидают скорой коррекции цен.

"Дело даже не в мобилизации. Еще в декабре прошлого года наметился тренд на снижение спроса. Он был вызван двумя причинами. Первая – существенный рост цен, который произошел за последние два года до этого. Второй – сокращение рабочих мест и доходов населения, при том что приподнялась ипотечная ставка", – отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали о появлении объявлений о продаже квартир с крупными скидками. Специалисты объяснили такую тенденцию тем, что многие владельцы квартир уезжают из страны и срочно нуждаются в деньгах.

Кроме того, отмечалось, что мотивацией к скидкам можно назвать общее снижение стоимости недвижимости в случае ухудшения геополитической ситуации.



В Москве дешевеет съемное жилье

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