Риелторы назвали три главных фактора для быстрой продажи ипотечной квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для быстрой продажи жилья, которое было взято в ипотеку, прежде всего следует информировать о сделке кредитную организацию, чтобы снять все возможные возражения, а затем верно оценить квартиру и установить цену на 5% ниже имеющихся на рынке, сообщает "Газета.ру".

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркки, в объявлении нет необходимости сообщать, что квартира покупалась в ипотеку, так как это может отпугнуть заинтересовавшихся предложением.

В свою очередь, руководитель офиса "Митино" компании "Инком-Недвижимость" Наталия Борзенкова напомнила, что, какую ставить цену на жилье, будет зависеть от многих факторов. Так, например, жилье на нижнем и верхнем этажах часто стоит на 5–15% дешевле, чем на средних, а угловая квартира – на 10–15%, чем такая же, но в середине дома.

"Значение имеют вид из окна, перспектива застройки рядом с домом. Лучше обратиться к оценщику, но это стоит дополнительных денег. Либо в агентство недвижимости. Там оценка рыночной стоимости квартиры может быть бесплатной", – предупредила специалист.

Что касается непосредственно выставления квартиры на продажу, Борзенкова уточнила, что может возникнуть трудность ввиду того, что на сегодняшний день предложение на вторичке превышает спрос.

"Чтобы быстро продать квартиру под залогом, нужно точно знать конъюнктуру рынка и корректировать цену конкретного объекта. Тут тоже лучше работать со специалистом", – заключила эксперт.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали о появлении объявлений о продаже квартир с крупными скидками. Специалисты объяснили такую тенденцию тем, что многие владельцы квартир уезжают из страны и срочно нуждаются в деньгах.

Кроме того, отмечалось, что мотивацией к скидкам можно назвать общее снижение стоимости недвижимости в случае ухудшения геополитической ситуации.



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