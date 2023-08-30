Жилой дом по программе реновации возведут в Щукине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Щукино построят дом по программе реновации на 354 квартиры. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Здание возведут на Авиационной улице. В ней разместятся 71 однокомнатная, 238 двухкомнатных и 45 трехкомнатных квартир. Несколько жилых пространств адаптируют для маломобильных горожан.

"В квартирах будут выполнены все отделочные работы, а также установлены розетки, осветительные приборы, двери. На кухнях запланирована установка мойки и плиты, в ванных комнатах – основной сантехники", – цитируют Яковлеву на портале мэра и правительства Москвы.

Первые этажи жилых секций отведут под колясочные, помещения для уборочного инвентаря, зоны для почтовых ящиков и другие функциональные зоны. Близлежащую территорию благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации: оборудуют детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы передали под заселение 14 новых домов по программе реновации. Общая площадь жилья составляет 176,3 тысячи квадратных метров. Всего на северо-западе столицы в программу реновации включили 431 дом, где проживают 86,8 тысячи москвичей.

Более 250 домов передали под заселение по программе реновации в Москве