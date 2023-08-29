Расселение свыше 500 домов завершили в рамках программы реновации в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве полностью расселили 504 дома в рамках реализации программы реновации, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. Его слова приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Программа реновации активно реализуется. С момента ее старта уже полностью завершено расселение 504 дома, из них 260 зданий уже снесено", – уточнил он.

На данный момент заселяются 240 новостроек, добавил Бочкарев. Собираются или уже переехали в новые квартиры 129 тысяч москвичей в 89 районах города, отметил, в свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации была запущена в столице в 2017 году. Планируется, что новое современное жилье получат около миллиона москвичей, а всего будет расселено 5 175 домов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 670 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Зеленограде. Под заселение уже передали пять новостроек. Три новых дома располагаются в Крюкове, еще два – в Старом Крюкове.

До этого градоначальник сообщил о включении пяти новых адресов в программу реновации в Москве. Речь идет о площадках на севере – в Войковском и Тимирязевском районах, на юго-западе – в Зюзине и Южном Бутове, на северо-западе – в районе Покровское-Стрешнево.



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