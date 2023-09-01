В районе Южное Тушино завершили первый этап программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 800 жителей района Южное Тушино переехали в новостройки в рамках первого этапа программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что шесть старых домов планировали расселить в следующем году, но они освобождены уже сейчас. Помимо этого, началось досрочное расселение дома, который был включен во второй этап программы реновации.

Так, в Южном Тушине передали под заселение три новостройки по адресам улица Лодочная, дом 11, улица Сходненская, дом 12, корпус 1, и Светлогорский проезд, дом 7а.

По словам Левкина в районе также продолжается строительство дома по адресу проезд Досфлота, дом 2.

"Еще для четырех новостроек подготавливают градостроительную и проектную документацию", – отметил он.

Всего в Северо-Западном административном округе (СЗАО) переехали или еще переезжают из 36 старых домов более 7 тысяч горожан, для которых были подготовлены 14 новостроек.

В программу реновации в СЗАО включен 431 дом, в котором 86,8 тысячи москвичей получат квартиры. На сегодняшний день под заселение уже передали 14 новостроек общей площадью более 176 тысяч квадратных метров.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в столичном районе Щукино построят дом по программе реновации на 354 квартиры. Здание возведут на Авиационной улице.

До этого сообщалось, что специалисты возводят современную новостройку для переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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