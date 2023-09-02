Дом передали под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом, построенный по программе реновации на улице Тайнинская в Лосиноостровском районе, передали под заселение. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В новостройку смогут заселиться более 500 жителей трех старых домов в Лосиноостровском районе. Уже на следующий день после получения уведомления они смогли приступить к осмотру новых квартир. Для этого нужна предварительная запись.

"Услуга "Запись на осмотр предложенной квартиры" является одной из самых востребованных при переезде по программе реновации", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В новый дом начали переезжать участники программы реновации, проживающие на улицах Минусинская и Осташковская. На первом этаже новостройки открылся центр информирования по переселению. Там горожане могут оформить необходимую документацию для переезда.

Сообщается, что по программе реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы будет расселено 68 старых домов. На первом этапе приступили к расселению 10 домов. До конца 2024 года новые квартиры получат жители еще четырех домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе программы реновации в районах Беговой, Савеловский и Хорошевский. Там в программу включили всего 14 домов, в которых проживают 2,6 тысячи москвичей. Подобрана одна стартовая площадка, где ведется строительство дома.