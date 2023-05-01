В Москве проведут капремонт дома архитектора Чернецова 1913 года постройки в районе Арбат

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Специалисты проведут капитальный ремонт жилого дома, построенного в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова, по адресу Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный фонд капремонта.

Гендиректор фонда Владимир Кожиченков отметил, что сохранение подобных зданий крайне важно, поскольку каждое из них несет в себе часть российской истории.

"Специалисты фонда капитального ремонта Москвы разработали уникальный проект проведения работ по обновлению этого дома, который учитывает все нюансы объекта. Подобрали отечественные материалы и технологии", – добавил он.

В первую очередь специалисты промоют от загрязнений и отремонтируют штукатурный слой. После этого они укрепят здание кирпичной кладкой и нанесут антисептический раствор в местах скопления влаги.

Также будут восстановлены лепнина, геометрия кронштейнов и штукатурный руст. Строители приведут в порядок венчающий карниз и окрасят фасад дома, сохранив при этом исторический цвет здания.

После основных работ будут обновлены цоколь, отливы и водосточные трубы. На крыше специалисты заменят сплошной настил слоя обрешетки на новую конструкцию. Все деревянные элементы чердачного помещения будут обработаны огнебиозащитным составом, чтобы снизить риск пожаров.

Ранее сообщалось, что эксперты Мосгосэкспертизы одобрили проект капитального ремонта жилого дома в Таганском районе столицы, по адресу улица Библиотечная, дом 6.

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить работы по капитальному ремонту Павелецкой набережной в Москве.

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