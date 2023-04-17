В центре Москвы проведут капитальный ремонт жилого дома на Библиотечной улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты Мосгосэкспертизы одобрили проект капитального ремонта жилого дома в Таганском районе столицы, по адресу: улица Библиотечная, д. 6. Об этом сообщает портал мэрии и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Ремонт проведут как внутри, так и снаружи жилого дома. Будут отремонтированы потолок и стены, специалисты также обновят напольное покрытие и заменят систему мусороудаления и двери.

Снаружи проведут комплексный ремонт фасада и кровли, заменят козырьки и входные двери. Помимо этого, будут обновлены покрытие крылец и ступеней входных групп.

"В рамках проекта заменят магистральные трубопроводы объединенного хозяйственно-противопожарного и питьевого горячего водоснабжения и стояков. Полностью будет обновлена и система отопления", – добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить работы по капитальному ремонту Павелецкой набережной в Москве.

До этого руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Бирюлево Восточное откроется детская поликлиника с травмпунктом. Объект возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник.

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