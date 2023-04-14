Капитальный ремонт Павелецкой набережной начался на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали проводить работы по капитальному ремонту Павелецкой набережной в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в III квартале", – подчеркнул он.

По словам заместителя мэра, там разрушилась гранитная облицовка, а также швы между плитами находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте.

В рамках проекта будут обновлены карнизы набережной и гранитная облицовка, также специалисты установят блоки парапета и новые элементы чугунного ограждения.

"Запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения", – указал Бирюков.

Он добавил, что на время проведения работ движение транспорта в данном районе ограничивать не станут, однако закроют часть тротуаров.

Ранее сообщалось, что фонтан у Большого театра промыли после зимы и подготовили к открытию в рамках месячника благоустройства. Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения.

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