Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Триумф" в столичном районе Покровское-Стрешнево. В ходе осмотра объекта мэр рассказал о развитии социальной инфраструктуры этого района города.

"Покровское-Стрешнево активно развивается: реконструируем объекты спорта, здравоохранения, строится новая больница, транспортная система улучшается. Построили здесь и станцию МЦК, и МЦД, и Волоколамское шоссе реконструировали", – сказал градоначальник.

"Триумф" расположен на улице Габричевского. Он представляет из себя двухэтажное здание площадью порядка 1,7 тысячи квадратных метров, в котором занимаются около 600 московских спортсменов.

В ходе ремонта в спорткомплексе отремонтировали крышу и инженерные сети, заменили облицовку фасадов и остекление, обновили отделку помещений, использовав в качестве украшения изображения спортсменов. Прилегающую территорию благоустроили. Кроме того, было закуплено новое оборудование, мебель и спортинвентарь.

Говоря о развитии района, Собянин отметил и другой крупный проект – благоустройство парка "Покровское-Стрешнево". В настоящее время там подходит к концу реставрация исторических объектов.

Также в районе реализуется программа реновации, жители старых домов получат квартиры в новостройках. В текущем году рядом с "Триумфом" модернизируют открытую футбольную площадку. Также до конца года планируется открыть центр московского долголетия на улице Свободы, новый комплекс инфекционной больницы № 1 и главное здание детской поликлиники № 94.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт пройдет в спортивном комплексе "Янтарь" в районе Строгино. Там отремонтируют раздевалки, бассейн и зал для занятий танцами. В последнем оборудуют хореографический станок и поставят зеркала.

