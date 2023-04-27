Завершился ремонт помещения для районных организаций ветеранов на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве провели ремонт помещения, в котором будут находиться районные организации, входящие в состав Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов округа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Здание находится по адресу улица Героев Панфиловцев, дом 9, корпус 5. Площадь помещения составляет 85 квадратных метров.

Замглавы департамента капитального ремонта Москвы Михаил Лачинов сообщил, что во время проектирования помещения учитывались специфика деятельности совета и пожелания самих ветеранов.

"На небольшом пространстве удалось разместить все необходимое для эффективной деятельности организации. С помощью новых перегородок сделали кабинет, где можно готовить материалы для публикаций и выступлений, а также принимать граждан. Для различных мероприятий, торжественных заседаний и встреч с молодежью оборудовали большой зал", – рассказал он.

Также, по словам Лачинова, специалисты обустроили санитарную зону с туалетом для маломобильных граждан, разместили комнату для приема пищи и гардероб.

Помимо этого, были оборудованы новые инженерные системы, системы телефонной связи, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при ЧП. Отделка в помещении была выполнена из самых качественных материалов. Также специалисты заменили окна и двери с учетом того, чтобы было комфортно маломобильным людям.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в девяти поликлиниках в Центральном административном округе Москвы планируют завершить в 2023 году. Ремонт в медучреждениях осуществляется в соответствии с новым московским стандартом поликлиник.

До этого стало известно, что центр госуслуг "Мои документы" района Москворечье-Сабурово на Пролетарском проспекте открылся после капитального ремонта. В помещении обновили отделку, заменили мебель, сделали его более комфортным для маломобильных граждан, а для посетителей с детьми предусмотрели игровую зону.