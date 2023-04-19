Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открылся после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр госуслуг "Мои документы" района Москворечье-Сабурово на Пролетарском проспекте открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня открылся первый в этом году районный центр госуслуг после капитального ремонта – Москворечье-Сабурово. Современные дизайнерские решения позволили сделать офис более светлым и просторным. <...> Количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до девяти. Здесь стало еще комфортнее оформлять государственные услуги и пользоваться дополнительными сервисами", – отметила вице-мэр.

В помещении обновили отделку, заменили мебель, сделали его более комфортным для маломобильных граждан, а для посетителей с детьми предусмотрели игровую зону. Теперь в офисе можно поесть – там заработал мини-кафетерий "Мой кофе".

Среди других нововведений – кабинет для неторжественной регистрации брака и медицинский диагностический комплекс. Последний позволяет определить состав тела, уровень кислорода в крови, артериальное давление, измерить пульс и ритм сердца. Обследование на нем занимает около семи минут, по его итогам можно получить персональные рекомендации по питанию или программу упражнений с советами по их выполнению.

В обновленном центре предусмотрели зону для обмена книгами. Их можно почитать на месте или же получить электронные версии текстов, отсканировав специальные QR-коды. В этой же зоне можно ознакомиться с анонсами ближайших городских мероприятий. Также в офисе установили копировальные аппараты, платежные терминалы и фотобудку.

Ранее в Минпромторге предложили размещать на свободных площадях российских торговых центров МФЦ и отделения "Почты России". В ведомстве объяснили это ухудшением финансовых показателей моллов, а инициатива, как ожидается, позволит привлечь в ТЦ дополнительный поток посетителей.

