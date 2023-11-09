Гости выставки-форума "Россия" смогут выиграть поездку в Бурятию

Фото: телеграм-канал "Правительство Бурятии"

Три сертификата на поездку в Бурятию будут разыграны среди гостей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Будут разыграны три сертификата. Для того чтобы поучаствовать, надо прийти на стенд Бурятии, отсканировать специальный QR-код и принять участие в квесте под названием "Один день в Бурятии", – указано в сообщении.

Пройти квест для участия в розыгрыше необходимо до 13 ноября. Победители розыгрыша будут определены при помощи генератора случайных чисел в павильоне 75 у стенда Республики Бурятия. Участие в розыгрыше могут принимать совершеннолетние россияне.

В павильоне Бурятии на выставке-форуме "Россия" можно увидеть озеро Байкал, украшения из нефрита и готовящуюся реновацию столицы республики – Улан-Удэ. На стенде также представлены буддийские молитвенные барабаны и красочные бурятские сундуки с национальной одеждой.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"