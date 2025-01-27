Проект "Зима в Москве" приглашает окунуться в атмосферу творчества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Проект "Зима в Москве" приглашает жителей столицы на мастер-классы от департамента природопользования и охраны окружающей среды. Они пройдут в экоцентрах ведомства 28 и 29 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во вторник, 28 января, в центре "Лесная сказка" (станция метро "Битцевский парк", 36-й километр МКАД, внешняя сторона, зона отдыха "Битца") в 14:00 начнется занятие "Новогодняя шишка", гости которого смогут украсить сосновые шишки, а после забрать их домой и использовать в интерьере.

В 15:00 сотрудники центра "Битцевского парка" (Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3) проведут занятие "Новогодний букет" и научат собирать композиции из еловых и сосновых веток, шишек.

Москвичи создадут свечу из вощины на мастер-классе "Зимняя мастерская", который пройдет в 15:00 в центре "Терлецкий" (станция метро "Новогиреево", улица Металлургов, дом 41, строение 1).

Также гостей приглашают посетить занятие "Зимнее чудо" в 15:00 в экоцентре "Музей природы" (станция метро "Планерная", Родионовская улица, дом 2).

Еще одно занятие в 15:00 пройдет в центре "Экошкола Кусково" (станция Кусково МЦД-4, 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1). На мастер-классе "Елочка" москвичи создадут предмет интерьера.

Также несколько занятий пройдет в среду, 29 января. В 12:00 стартует мастер-класс по росписи изделий в народном стиле для людей "серебряного" возраста. Он пройдет в центре "Гнездо вяхиря" (станция метро "Новоясеневская" или "Битцевский парк", Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2).

Создать украшение из ели и пихты гости смогут на занятии "Зимние мотивы" в 15:00 в центре "Воробьевы горы" (станция метро "Ленинский проспект" или "Воробьевы горы", Андреевская набережная, дом 1, строение 7).

Для участия в мастер-классах необходима регистрация.

Между тем на ВДНХ в феврале в рамках проекта "Зима в Москве" пройдут бесплатные тренировки по фигурному катанию. Занятия будут проводиться каждую среду с 17:30 до 19:00 и каждую субботу с 10:30 до 12:00 на ледовой площадке.

Кроме того, посетители смогут развлечься на катке, поучаствовав в лазертаге. Цель – попасть лазерным лучом в специальные точки на голове или теле противника. Перед каждой игрой проводится инструктаж. Поучаствовать можно в воскресенье с 17:30 до 18:30. В час проходит по два сеанса.

