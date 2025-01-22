"Зима в Москве": как организовать свое мероприятие на площадках проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желающие могут организовать свои мероприятия на площадках проекта "Зима в Москве" – от мастер-классов до благотворительных акций. Департамент информационных технологий города рассказал о деталях бронирования. Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства столицы.

"Выбрать место по вкусу возможно практически в любом районе столицы: достаточно определиться с форматом, найти подходящую площадку и забронировать ее онлайн. Анонс события появится в афише проекта "Зима в Москве", благодаря чему о нем смогут узнать как можно больше москвичей", – отметили в ведомстве.

В распоряжении проекта находятся 140 уличных и закрытых пространств. Договориться о бронировании площадки могут ИП, самозанятые, юридические и физические лица, достигшие совершеннолетия, а также некоммерческие организации. У них должна быть стандартная или полная регистрация на mos.ru. Подробности создания учетной записи доступны по ссылке.

Все площадки "Зимы в Москве" представлены в каталоге. В нем заранее можно посмотреть их площадь и вместимость, выбрать удобное расположение, узнать о наличии техники или мебели и тех событиях, которые можно здесь проводить.

Бронирование осуществляется не позднее чем за пять дней до мероприятия. В календаре можно посмотреть свободные даты.

Организатору нужно будет предоставить данные для связи, придумать название для события и его описать. Можно уточнить, например, требуется ли регистрация на мероприятие. Таким образом, можно ограничить число посетителей.

Оставленная заявка рассматривается, как правило, в течение 48 часов, после чего приходит подтверждение. Его нужно будет позже предъявить в печатном виде вместе с паспортом.

Во время бронирования нужно будет также указать время пользования площадкой. Организаторам рекомендуют учитывать общее время нахождения на площадке, в том числе на подготовку события. Более подробную информацию можно получить по ссылке.

Между тем зимний фестиваль школьного спорта пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 25 января в рамках проекта "Зима в Москве". Он соберет тысячи москвичей – детей, их родителей, друзей и педагогов. Для них пройдут лыжные гонки, мастер-классы от известных спортсменов, соревнования по игре в снежки и шоу-программа.

