Финал детского чемпионата профмастерства начался в столице

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице стартовал финальный этап Московского детского чемпионата профессионального мастерства "Мастерята". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Соревнования пройдут по 55 компетенциям. Среди новых направлений – "Агрокибернетика", "Системы умного дома", "Эстетическая косметология", "Обслуживание легковых автомобилей" и "Сервис на воздушном транспорте".

Чемпионат знакомит младших школьников с интересными и перспективными специальностями, рассказали в столичном департаменте образования и науки. Участвуя в соревнованиях, дети получают первые практические навыки, а также начинают задумываться о будущей профессии.

"Каждый год появляются новые компетенции, которые соответствуют актуальным требованиям рынка труда. В этот раз к дистанционному этапу присоединились свыше 12 тысяч ребят. За победу в финале поборются около 9 тысяч учеников из 471 столичной школы – это почти на тысячу больше, чем в прошлом году", – добавили в департаменте.

Ребята будут соревноваться в очном формате в лабораториях и мастерских 23 столичных колледжей. Состязания будут проходить в трех категориях: первые-вторые классы, третьи-четвертые классы и "Семья мастеров".

Участники из начальной школы выступят в командах по два человека вместе с наставниками. В семейной категории ученикам пятых-восьмых классов помогут выполнять задания их родственники и законные представители. В финале примут участие почти 3 тысячи команд.

Отмечается, что с момента подачи заявок до итоговых соревнований прошло полгода. За это время дети с педагогами выполняли конкурсные задания дистанционного этапа, после чего эксперты выбирали лучших из них. Около 500 специалистов вошли в состав жюри, среди них преподаватели, наставники профессиональных чемпионатов, представители партнеров-работодателей, а также мастера производственного обучения столичных колледжей.

Главный эксперт в компетенции "Агрокибернетика" Антон Шеремеев рассказал, что в рамках этой дисциплины участники разрабатывают специальный код-программу для домашней фермы, которая будет автоматически включать и выключать фитоосвещение и насос для полива растений в определенные временные интервалы.

"И это делают ученики младших классов. Только вчера они учили буквы, а сегодня демонстрируют впечатляющие успехи в освоении основ программирования", – отметил Шеремеев.

Юные участники перед чемпионатом изучили основы выбранных профессий и прошли очную подготовку в средних специальных учебных заведениях, прослушав более 1,5 тысячи часов мастер-классов. На них эксперты разбирали задания по каждой компетенции.

Заключительные соревнования чемпионата "Мастерята" пройдут 9 февраля. Награждение победителей состоится в столичных колледжах с 10 по 22 февраля.

Ранее в столице подвели итоги городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы. Сияние Москвы". После отборочных испытаний 22 участника показали свои таланты на площадке концертного зала "Москва".

По результатам конкурса титул "Мисс студенчество Москвы" получила Софья Брагина из Академии ГПС МЧС России. Титул "Мистер студенчество Москвы" завоевал Амро Хамза из РУДН имени Патриса Лумумбы. Обоим победителям вручили ценные призы.