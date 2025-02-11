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11 февраля, 08:45

Общество

Чемпионат "Московские мастера" пройдет на площадках 37 колледжей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Чемпионат "Московские мастера" начался на территории 37 столичных колледжей. Об этом сообщает департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Заявки на участие подали свыше 37 тысяч школьников и студентов колледжей, из которых примерно 4 тысячи прошли отбор. В рамках данного чемпионата ученики смогут показать свои навыки и знания в востребованных профессиях на рынке труда. В этом году турнир затронет практически 300 компетенций.

Соревнования будут разделены на три возрастные категории: студенты колледжей, которые входят в основную группу, выступят в 163 компетенциях; школьники старше 14 лет – в 100 направлениях, а дети в возрасте от 11 до 13 лет – в 36 специальностях. Победители и призеры смогут попасть в сборную Москвы и представить город на межрегиональных и финальных этапах.

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" будет проходить до 15 марта.

Задания для участвующих были сформированы вместе с профильными работодателями. Кроме того, для школьников и студентов колледжей подготовили все необходимое. В рамках компетенции "Электромонтаж" конкурсанты смогут воспользоваться измерительными приборами и современными кабельными системами на площадке Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий.

В начале осени Сергей Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов. По словам мэра, будут учитываться следующие критерии: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов.

Аналогичные гранты с 2011 года уже получают столичные школы, уточнил градоначальник.

Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

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