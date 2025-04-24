Московские рестораны начнут получать государственные звезды качества

В Москве стартует пилотный проект Минэкономразвития и Роскачества – заведения общественного питания начнут получать официальную публичную оценку. Система будет сигнализировать, насколько кафе и рестораны соблюдают санитарные требования и стандарты безопасности.

Оценка будет присваиваться на основе аудита и сертификации, а посетители смогут ориентироваться на визуальные знаки качества. Проект уже поддержали рестораторы – участие в нем может освободить добросовестные заведения от избыточных проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.