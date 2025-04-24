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24 апреля, 11:15

Общество

Московские рестораны начнут получать государственные звезды качества

Московские рестораны начнут получать государственные звезды качества

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В Москве стартует пилотный проект Минэкономразвития и Роскачества – заведения общественного питания начнут получать официальную публичную оценку. Система будет сигнализировать, насколько кафе и рестораны соблюдают санитарные требования и стандарты безопасности.

Оценка будет присваиваться на основе аудита и сертификации, а посетители смогут ориентироваться на визуальные знаки качества. Проект уже поддержали рестораторы – участие в нем может освободить добросовестные заведения от избыточных проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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