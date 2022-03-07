Новая Зеландия вводит санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

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Новая Зеландия вводит санкции против Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости.

В МИД страны уточнили, что президенту, премьеру и главам МИД и Минобороны запрещено въезжать в страну из-за спецоперации на Украине. Всего в списке, на кого распространяются санкции, порядка 100 человек.

Евросоюз 28 февраля представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения в том числе наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель – сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки Владимира Путина.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

