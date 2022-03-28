В Японии заявили о невозможности реквизировать средства Банка России

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Токио не может реквизировать валютные резервы Центробанка РФ, которые хранятся в Банке Японии, из-за отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Японии Сюнъити Судзуки.
"Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии", – сказал он.
В Банке Японии хранится около 4 триллионов японских иен (33 миллиарда долларов), что составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Япония заморозила средства Банка России в рамках экономических санкций.
18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Согласно документу, ограничительные меры затронут 15 россиян и девять организаций. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.
25 марта Япония расширила санкции против РФ. В частности, в санкционный список подпали 25 россиян и 81 организация.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Премьер-министр Японии заявил о невозможности экономического сотрудничества с РФ
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