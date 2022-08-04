Масочный режим вернули в региональных медучреждениях. Надевать средства индивидуальной защиты в людных местах рекомендовали и в Роспотребнадзоре.

Более жесткие меры приняли в некоторых странах, где опять отметили резкий рост заболеваемости ковидом. В Италии, например более 130 новых случаев выявляется ежедневно.

Какие субъекты России вводят ограничения, что происходит на зарубежных курортах, и не собираются ли снова закрывать границы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.