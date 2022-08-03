"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 4 августа

В четверг, 4 августа, в Москве ожидается 30 градусов. При этом ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов. В столице будет ясная погода.

Вечером в среду, 3 августа, температура воздуха будет 24 градуса. Ожидается ветер 2–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

