Мобильную лабораторию отправили к месту пожара на складе Ozon под Истрой. Специалисты возьмут пробы, определят качество воздуха и последствия пожара для окружающей среды. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

Жители поселка, расположенного недалеко от пожара, сообщали, что к ним на участки прилетали обгоревшие куски пенопласта. Эколог Элмурод Расулмухамедов рассказал, какие могут быть последствия пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

