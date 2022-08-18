Кинологи назвали самые опасные аксессуары для собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электрические и строгие ошейники, рулетки, аксессуары с маленькими деталями и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются наиболее опасными для питомцев, сообщает "Газета.ру".
По словам экспертов, рулетка несет опасность в первую очередь из-за того, что при падении она может причинить боль питомцу. Кроме того, тонкая лента или трос могут обжечь или порезать собаку. Также, предупреждают кинологи, этот вид поводка не дает выполнять ряд действий, которые позволят донести животному информацию о намерениях и требованиях хозяина.
Игрушки из вспененного поливинилхлорида, в свою очередь, могут быть токсичны, у питомцев повысится риск заболеваний почек, печени и появления проблем с репродуктивной системой.
Опасны для собак, по мнению кинологов, бантики и бабочки.
"Помимо того что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать и даже быть причиной удушья", – говорится в сообщении.
Ранее кинолог предупредил об опасности смога для собак. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, его тяжело переносят собаки с заболеваниями и лишним весом, а также пожилые питомцы.
Однако эксперт отмечал, что каждая собака переносит смог индивидуально, поэтому надо опираться именно на состояние здоровья животного. Так, если питомец бодр и активен, просто следует сокращать прогулки в период сильной дымки.
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