Начались поставки российской вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний

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Началась отправка вакцин от коронавируса в медицинские учреждения Москвы, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что поставки организованы для пострегистрационных испытаний препарата.

"Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы", – заявил Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса доказала свою безвредность и эффективность. Он отметил, что препарат способствует формированию устойчивого иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в конце сентября завершатся испытания второй вакцины от коронавируса, над которой работают специалисты центра "Вектор". Она подчеркнула, что препарат появится в конце сентября – начале октября.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".