Начались поставки российской вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Началась отправка вакцин от коронавируса в медицинские учреждения Москвы, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что поставки организованы для пострегистрационных испытаний препарата.
"Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы", – заявил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса доказала свою безвредность и эффективность. Он отметил, что препарат способствует формированию устойчивого иммунитета.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в конце сентября завершатся испытания второй вакцины от коронавируса, над которой работают специалисты центра "Вектор". Она подчеркнула, что препарат появится в конце сентября – начале октября.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: