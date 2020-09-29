Путин назвал коронавирус очень опасным и тихим противником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что коронавирус является очень опасным и тихим противником. При этом он подчеркнул, что понимает россиян, которые устали от масочного режима, социальной дистанции и других ограничений, действующих из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое заявление лидер России сделал на совещании с правительством.
"Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже с очень опасным противником", – высказался Путин.
Ранее Владимир Путин сообщал, что борьба с коронавирусом не закончена, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность. Он попросил россиян проявлять осторожность.
При этом президент также отметил, что намерен привиться российской вакциной от коронавируса. Такое заявление он сделал в ответ на приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: