Путин назвал коронавирус очень опасным и тихим противником

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Владимир Путин заявил, что коронавирус является очень опасным и тихим противником. При этом он подчеркнул, что понимает россиян, которые устали от масочного режима, социальной дистанции и других ограничений, действующих из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое заявление лидер России сделал на совещании с правительством.

"Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже с очень опасным противником", – высказался Путин.

Ранее Владимир Путин сообщал, что борьба с коронавирусом не закончена, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность. Он попросил россиян проявлять осторожность.

При этом президент также отметил, что намерен привиться российской вакциной от коронавируса. Такое заявление он сделал в ответ на приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул.

