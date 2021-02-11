Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России вакцинация от коронавируса наращивает темпы. Представитель Кремля также добавил, что данную работу невозможно развернуть в одночасье.

"Вакцинация идет, но мы пока еще только в начале пути. Данную работу невозможно развернуть полноформатно в одночасье", – отметил пресс-секретарь.

Песков сообщил, что темпы не стоят на месте, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. Он добавил, что объемы производства постепенно растут, вакцина развозится по регионам.

Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать еще в трех столичных торговых центрах. Теперь сделать прививку можно в ТЦ "‎Калужский"‎, "Щелковский" и "‎Водный"‎. Привиться там можно бесплатно, без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.