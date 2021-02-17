Хорватия может приобрести "Спутник V" до одобрения на уровне ЕС

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Власти Хорватии рассматривают возможность приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V" до одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом заявила местная телерадиокомпания HRT.

По данным СМИ, о такой инициативе рассказал хорватский министр здравоохранения Вили Берош. По словам главы Минздрава, официальный Загреб уже заключил соглашение с Москвой, хотя способ поставок пока не определен.

Представитель российского посольства в Хорватии Матвей Сидоров, в свою очередь, допустил ввоз антикоронавирусного препарата в страну через две-три недели. Он отметил, что объемы поставок будут напрямую зависеть от логистических возможностей принимающей стороны.

Ранее разрешение на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" выдали в Черногории. Кроме того, к следующим выходным препарат может быть доставлен в Мексику.

