Хорватия может приобрести "Спутник V" до одобрения на уровне ЕС

16:04
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Власти Хорватии рассматривают возможность приобретения вакцины от коронавируса "Спутник V" до одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом заявила местная телерадиокомпания HRT.
По данным СМИ, о такой инициативе рассказал хорватский министр здравоохранения Вили Берош. По словам главы Минздрава, официальный Загреб уже заключил соглашение с Москвой, хотя способ поставок пока не определен.
Представитель российского посольства в Хорватии Матвей Сидоров, в свою очередь, допустил ввоз антикоронавирусного препарата в страну через две-три недели. Он отметил, что объемы поставок будут напрямую зависеть от логистических возможностей принимающей стороны.
Ранее разрешение на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" выдали в Черногории. Кроме того, к следующим выходным препарат может быть доставлен в Мексику.
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