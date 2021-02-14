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Москва 24

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В мире

17:30

Вакцину "Спутник V" доставят в Мексику на следующих выходных – СМИ

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о сроках поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в страну. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, уже на следующих выходных будут доставлены первые дозы препарата.

Уточняется, что поставка будет осуществлена в рамках кампании по вакцинации населения и договоренностей российских и мексиканских властей.

В начале февраля российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" была одобрена к применению мексиканским регулятором.

Ранее стало известно, что институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства.

Эмир Кустурица вакцинировался "Спутником V"

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