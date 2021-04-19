Эксперт заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием через несколько лет

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Через 5–7 лет коронавирус станет сезонным заболеванием наряду с другими ОРВИ-инфекциями, заявил руководитель лаборатории протеомики Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН), академик РАН Вадим Говорун.
"Это не будет в течение 1–2 лет, потребуется как минимум 5–7 лет, чтобы мы говорили о коронавирусной инфекции без этих тяжелых присказок, что люди погибают, что пожилые люди находятся в особой зоне риска, и вообще реакция организма не вызывает этого гипериммунного ответа", – цитирует ТАСС академика.
Ранее вирусолог отметил, что в России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения.
По данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 140,3 миллиона случаев заражения, свыше 3 миллионов человек скончались. В России обнаружено 4 710 690 случаев COVID-19, вылечились 4 333 598 человек, скончались 105 928.
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