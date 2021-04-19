Попова оценила уровень иммунитета к COVID-19 среди детей и взрослых

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Уровень иммунитета к коронавирусу среди детей выше, чем среди взрослых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, дети в возрасте от 1 до 17 лет на большинстве обследованных территорий имеют более высокую серопревалентность к SARS-COV-2, чем взрослые. Исследование показывает рост числа людей с антителами.

В частности, если в декабре 2020 года иммунитет имели от 21,2 до 74,8% обследованных добровольцев, то в марте 2021 года – от 25 до 87,1%.

Ранее Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.

За последние сутки в РФ подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 279 случаев. Всего в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.