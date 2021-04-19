Попова заявила о необходимости принятия особых антиковидных мер в крупных городах России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости организации в крупных городах России специальных мер против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек", – заявила Попова.

Также глава ведомства отметила, что Москва и Санкт-Петербург по сравнению с другими мировыми столицами более достойно преодолевают вызовы пандемии.

"Наши города – Москва и Санкт-Петербург – выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд других столиц в других странах", – отметила Попова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран может снять большую часть антикоронавирусных ограничений. Для этого, по словам сенатора, требуется выработать коллективный иммунитет, в том числе за счет вакцинации.

