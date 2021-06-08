В Роспотребнадзоре рассказали об антителах у 95% привитых "ЭпиВакКороной"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

У 95,8% привившихся препаратом "ЭпиВакКорона" сформировалось достаточное количество антител к коронавирусу. Об этом замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела", – отметил специалист.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" сообщил, что, согласно предварительным данным, иммунитет от коронавируса после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" сохраняется в течение года.

Он уточнил, что к подобному предварительному выводу удалось прийти, проанализировав результаты двух исследований.

Гендиректор "Вектора" при этом пояснил, что окончательное заключение о сроках сохранения иммунитета после прививки удастся сделать после анализа длительного опыта вакцинации населения в рамках гражданского оборота и пострегистрационных клинических исследований.

