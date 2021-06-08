Сергунина: на стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов страны

Волонтеры со всей страны собрались в Москве. Они приехали на стажировку ресурсного центра "Мосволонтер". Участников будут обучать развивать добровольческие организации. В течение недели они изучат опыт столичных движений, смогут обменяться своими наработками, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Коллеги, которые приехали из регионов, обязательно познакомятся с деятельностью наших благотворительных фондов социального ориентирования и некоммерческими организациями. Их в Москве очень много. Расскажем о нашей программе обучения, о мерах поддержки, о конкурсе добровольцев Москвы", – отметил директор Ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.