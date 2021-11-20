Около 10 тыс человек подали заявки на конкурс "Доброволец Москвы – 2021"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На конкурс "Доброволец Москвы – 2021" в этом году подали заявки почти 10 тысяч человек. Всего было подано 858 заявок, большая часть из них – в номинации "Я волонтер", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На данный момент завершен первый – прием заявок и обучение. Специалисты оценят конкурсные материалы участников, после чего начнется подготовка к финалу, который будет проходить с 1 по 19 декабря. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

"Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров — платформой для развития и обмена опытом", – рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Отмечается, что в этом году самой популярной номинацией стала "Я волонтер". На нее поступило свыше 440 заявок. В топ-3 также вошли номинации "Добрая идея" и "Добрая команда. Школа". Больше всего участников - традиционно в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж" и "Добрая команда. Вуз".

В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.