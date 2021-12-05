Голикова поздравила волонтеров с их праздником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ поздравила волонтеров и добровольцев с их днем.
"Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", – сказала она.
Голикова добавила, что сегодняшние добровольцы оказывают помощь и в красных зонах, и в проведении вакцинации.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на конкурс "Доброволец Москвы – 2021" в этом году подали заявки почти 10 тысяч человек. Всего было подано 858 заявок, большая часть из них – в номинации "Я волонтер".
"Москва сегодня": Собянин объявил о возобновлении акции помощи пожилым #МыВместе
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