Наталья Сергунина анонсировала познавательную акцию "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 9 по 11 декабря в Москве состоится заключительная в этом году акция "День без турникетов". В ее рамках жители столицы смогут посетить почти 80 организаций, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"С начала года в проекте приняли участие более 55 тысяч человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Для участия москвичам необходимо пройти регистрацию. В этом году к проектору присоединились 10 новых площадок. К примеру, среди них есть компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители смогут увидеть, как производят светофоры, изготавливают дорожные знаки и каким образом на них наносят изображения.
Кроме того, гостям расскажут о процессе создания фарфоровых новогодних украшений в мастерской, выпускающей уникальные елочные игрушки. Культурный центр "Москворечье" проведет прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу имени В. С. Константиновского, библиотеке и арт-пространству, расположенному на крыше здания.
Акцию "День без турникетов" проводят в столице с сентября 2012 года. За девять лет в ней приняли участие более 120 тысяч человек и более 260 компаний. В этом году акцию впервые решили провести для детей.
Ранее проект "Открой#Моспром" подготовил онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы. Так, комбинат "Черемушки" подготовил виртуальную экскурсию по своему цеху, во время которой пользователям расскажут о процессе выпекания батонов, ватрушек и хлеба.
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