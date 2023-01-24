Конкурс мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" стал номинантом двух премий

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Конкурс мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" вошел в шорт-лист сразу двух престижных международных премий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Даже в условиях зарубежных ограничений конкурс "Лидеры цифровой трансформации" подтверждает свой высокий уровень и значимый вклад в развитие инновационной сферы на международном уровне", – отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, на WSIS Prizes, которую проводит Международный союз электросвязи, он номинирован в категории "Роль правительств в развитии информационно-коммуникационных технологий". Проект допущен к онлайн-голосованию, которое продлится до 25 января. Поддержать его можно на сайте премии, предварительно пройдя регистрацию.

Между тем на конкурсе BOLD Awards столичный проект номинирован в категории "Открытые инновации". Конкурс проводят итальянский образовательный хаб H-Farm и глобальная платформа Crowdsourcing Week из Сингапура. Поддержать "Лидеров цифровой трансформации" можно до 27 января также на сайте премии.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации", предназначенный для IT-специалистов, проводится с 2019 года. Его победители получают денежные вознаграждения и возможность внедрить свои цифровые решения в городскую среду, протестировав их на столичных площадках. В конкурсе уже приняли участие больше 15 тысяч человек, за все время они разработали 712 цифровых решений для Москвы.

Ранее Москва победила в двух номинациях на европейском этапе конкурса World Travel Awards. Российская столица была отмечена как лучшее туристическое направление в Европе, обогнав Амстердам, Барселону и Берлин, а также взяла награду в номинации "Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма".



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