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10:26

Мэр Москвы

Собянин: производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице за первый квартал 2023 года в 2,2 раза выросло производство станков для металлообработки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, такие станки позволяют создавать изделия разной формы и размеров. Они необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.

"При этом с 2022 года в городе изготавливаются компактные фрезерные станки – высокотехнологичная разработка одной из московских компаний. Эти установки занимают меньше места, на их обслуживание не нужно тратить много времени, а выполняют они большинство типовых операций по металлообработке", – поделился мэр.

Вместе с этим градоначальник добавил, что во время производства компактных станков задействуют российские материалы и компоненты. Градоначальник подчеркнул, что их там более 70%. При этом, отметил мэр, они стоят на 30–50% дешевле, чем иностранные аналоги.

Ранее Собянин заявил, что в первом квартале этого года в столице увеличилось производство продуктов питания. Мэр поделился, что на 10,8% вырос выпуск шоколада и кондитерских изделий. Вместе с этим производство хлеба недлительного хранения также выросло на 10%.

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