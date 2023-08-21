Москвичам рассказали о фестивале городского хозяйства на МУФ-2023 в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) начался в "Лужниках" 1 августа. Там представлены интерактивные инсталляции, фотозоны и выставка спасательной и коммунальной техники, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты городских служб каждый день проводят мастер-классы и лекции для всех желающих. Гости могут узнать, как устроен город, изучить скрытые от глаз горожан процессы и познакомиться с людьми, которые делают столицу чистой, комфортной и безопасной.

В сообщении отметили, что свыше 1,7 тысячи человек под руководством московских спасателей узнали, как оказывать первую помощь, и потренировались на манекене-тренажере. Мобильный учебно-консультационный пункт департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности работает во все дни, кроме понедельника, до 10 сентября.

Помимо этого, более 730 детей получили знак "Юный спасатель". Они показали отличные результаты во время отработки алгоритма действий при пожаре и проведения сердечно-легочной реанимации на специальных тренажерах. Более 1,8 тысячи участников под контролем альпинистов-спасателей покорили 12-метровый скалодром, подчеркнули на портале.

Добавляется, что утолить жажду на мероприятии можно у специальных цистерн АО "Мосводоканал". Более 14 тысяч стаканчиков воды выпили со дня открытия.

Также на МУФ работает каток из синтетического льда, где катаются на хоккейных и фигурных коньках. Ежедневно его посещают 320 человек, а с момента открытия на лед встали почти 5 тысяч гостей. Почти 4 тысячи человек сыграли на площадке в стритбол, около 13 тысяч посетителей – в настольный теннис.

По информации портала, о сортировке мусора рассказывают инсталляции ГУП "Экотехпром". В специальном аппарате можно получить памятные монеты за разные отходы. На данный момент аппарат выдал 9,3 тысячи монет взамен сданных 5,8 тысячи пластиковых бутылок и 3,5 тысячи алюминиевых банок.

В свою очередь, столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды рассказывает гостям в интерактивной форме о московской природе. Инсталляция "Как звучат птицы города" поможет научиться различать звуки пернатых. Их голоса узнали более 20 тысяч человек, пение птиц звучало более 150 часов.

Более 750 цветов гости сделали на мастер-классе по изготовлению фетровых хризантем. Поделки прикрепляют к инсталляции "Зеленый город". К завершению МУФ фигуру будут украшать тысячи цветов, уточнили в сообщении.

Отмечается, что более 4 тысяч человек смогли почувствовать себя светодизайнерами, создавая архитектурную подсветку Большого театра на интерактивном стенде АО "Объединенная энергетическая компания". Рядом находится инсталляция "Машина времени городского хозяйства", более 3 тысяч гостей понаблюдали за изменениями Москвы за последние 10 лет.

Специалисты АО "Мосгаз" рассказывают о газовой безопасности. Более 100 человек посетили лекции об устройстве газового хозяйства столицы, в викторине поучаствовали более тысячи гостей. Свыше 10 тысяч раз юные гости мероприятия собрали тематический пазл.

Ранее москвичам рассказали, что на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе представили инновационные разработки, которые уже частично тестируют на базе столичного здравоохранения. В их числе – так называемые фантомы, 3D-биопринтер, омиксные технологии и другое.

До этого стало известно, что концерт, посвященный театру "Ленком Марка Захарова", пройдет в "Зарядье" в рамках акции "Ночь кино" и Московского урбанистического форума 26 августа. Начало концерта запланировано на 20:00.

Москвичей пригласили сыграть в футбол в рамках МУФ в "Лужниках"