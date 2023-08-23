Тест на профориентацию могут пройти дети на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Бесплатные тестирования на профориентацию проводят для детей на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Тестирование занимает около 10 минут и состоит из 20 вопросов. Каждый раз ребенку будет предложено по три картинки, на которых ему нужно выбрать самое интересное занятие. <...> Результаты с рекомендациями отправят родителям на электронную почту", – рассказала вице-мэр.

Тестирование проводят в шатре "Траектория роста" недалеко от канатной дороги. Пройти его можно в любой день, кроме понедельника: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00. Сделать это можно также онлайн, оставив заявку на портале детских технопарков.

Отмечается, что проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Методологию тестирования разработали в центре "Гуманитарные технологии" при МГУ имени Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в шатре "Траектория роста" на площадке МУФ в "Лужниках" для юных москвичей организуют мастер-классы. 26 и 27 августа их проведут резиденты портала детских технопарков Москвы.



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