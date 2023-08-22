Мастер-классы для юных горожан организуют на площадке Мосурбанфорума в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В шатре "Траектория роста" на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" организуют мастер-классы для юных жителей города. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Мастер-классы для гостей проведут резиденты портала детских технопарков Москвы. Они состоятся на площадке 26 и 27 августа.

"Экосистема детских технопарков выступает важным звеном в развитии потенциала юных москвичей и в обучении их перспективным профессиям. Ранняя подготовка квалифицированных кадров помогает формировать эффективную экономику будущего", – цитируют Фурсина на портале мэра и правительства столицы.

В частности, 26 августа международная школа программирования KIBERone организует для детей в возрасте от 6 до 14 лет занятия по созданию ролика-мультфильма в анимационной среде Animaker. Они пройдут в 16:30, 17:45 и 19:00.

RoboUniver расскажет гостям об аспектах роботехники и устройстве роботов. Юные москвичи научатся управлять робофутболистом.

Интерактивный музей "Робостанция" в 12:45 проведет занятие "Знаток схемотехники". Гостям расскажут об основах построения и базовых принципах работы различных электрических систем и продемонстрируют сборку первой схемы.

Помимо этого, посетителей площадки в "Лужниках" ожидают мастер-классы от "Компьютерной академии Тор", технопарка "Superfood Технологии", IDA School и других резидентов. Некоторые занятия будут доступны для повторного просмотра.

Между тем на площадке МУФ в Гостином Дворе сотрудники центров "Мои документы" организовали для посетителей уже более 550 экскурсий. Знакомство с экспозициями гостям обеспечивают 14 специалистов центров. Всего же на площадке деятельность осуществляют 88 сотрудников МФЦ.



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